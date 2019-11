سعوديون يحتفون ببيعة الملك سلمان: "5 أعوام ذهبية من الحزم والعزم"

كتبت- رنا أسامة:

احتفى مُغردون سعوديون بمرور 5 أعوام على تولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، حيث بويع ملكًا للمملكة في 3 ربيع الآخر 1436، الموافق 23 يناير 2015، والذي يُصادف هذا العام اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر.

وقال أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، السبت، إن "هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيًّا وداخليًّا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة في القمة دومًا وأبدًا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتحت هاشتاجي "#ذكرى_بيعة_الملك_سلمان" و"#الملك_سلمان"، جدّد سعوديون عبر تويتر بيعتهم للملك سلمان على السمع والولاء والطاعة، مُشيدين بالانجازات التي حقّقها للمملكة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، على مدى 5 أعوام من الحزم والعزم، وصفوها بـالـ"5 سنوات الذهبية".

وصفت إحدى السعوديات سنوات حكم الملك سلمان في تغريدة بالإنجليزية: "5 أعوام ذهبية مليئة بالحكمة، والرخاء، والمحبة في تاريخ المملكة العربية السعودية".

Five golden years full of wisdom, kindness, and love in the history of Saudi Arabia,💚



#ذكري_بيعه_الملك_سلمان pic.twitter.com/4fToYcp3n8