سعوديون يحتفون ببيعة الملك سلمان: "5 أعوام ذهبية من الحزم والعزم"

كتبت- رنا أسامة:

احتفى مُغردون سعوديون بمرور 5 أعوام على تولّي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، حيث بويع ملكًا للمملكة في 3 ربيع الآخر 1436، الموافق 23 يناير 2015، والذي يُصادف هذا العام اليوم السبت الموافق 30 نوفمبر.

وقال أمير منطقة الرياض فيصل بن بندر، السبت، إن "هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة فرصة عظيمة لنؤكّد الولاء لهذه القيادة المباركة، التي لم تتوانَ في خدمة هذا الوطن ومواطنيه خارجيًّا وداخليًّا، وسعت وتسعى لأن تكون المملكة في القمة دومًا وأبدًا"، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وتحت هاشتاجي "#ذكرى_بيعة_الملك_سلمان" و"#الملك_سلمان"، جدّد سعوديون عبر تويتر بيعتهم للملك سلمان على السمع والولاء والطاعة، مُشيدين بالانجازات التي حقّقها للمملكة على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، على مدى 5 أعوام من الحزم والعزم، وصفوها بـالـ"5 سنوات الذهبية".

وصفت إحدى السعوديات سنوات حكم الملك سلمان في تغريدة بالإنجليزية: "5 أعوام ذهبية مليئة بالحكمة، والرخاء، والمحبة في تاريخ المملكة العربية السعودية".

Five golden years full of wisdom, kindness, and love in the history of Saudi Arabia,💚



#ذكري_بيعه_الملك_سلمان pic.twitter.com/4fToYcp3n8 — Ghala. (@ghalaalmotawa) November 30, 2019

وغرّد آخر: "خمس سنوات مرت على مبايعتك سيدي ملكًا حاملاً على عاتقك أمانة الارتقاء بالمملكة والنهوض بها، لتبدأ ملحمة من الإنجازات، والتي ما زالت تتواصل، يشهد بها القاصي والداني، فهنيئًا للوطن والمواطن بك".

خمس سنوات مرت على مبايعتك سيدي ملكًا حاملاً على عاتقك أمانة الارتقاء بالمملكة والنهوض بها، لتبدأ ملحمة من الإنجازات، والتي ما زالت تتواصل، يشهد بها القاصي والداني، فهنيئًا للوطن والمواطن بك #الملك_سلمان #ذكري_بيعه_الملك_سلمان pic.twitter.com/c8yV7mYzoA — أحمد الـبدري (@Ahmedalbadrih) November 30, 2019

وأعلن مُغرد سعودي ثالث تجديده "العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمين (الأمير محمد)".

نجدد العهد والولاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولسمو ولي عهده الامين.#ذكري_بيعه_الملك_سلمان #ذكرى_البيعة_الخامسة pic.twitter.com/H0Pt99Q4eT — عبدالله الزمعي (@AlzameeA) November 30, 2019

ووصفه آخر بـ" سلمان العز والفخر" و"قائد الإصلاح".

وكتبت مُغردة سعودية :" أطال الله عمرك وحفظك ونصرك على اعدائك..خمس سنوات من الحزم والعزم".

#ذكري_بيعه_الملك_سلمان

اطال الله عمرك وحفظك ونصرك على اعدائك

خمس سنوات من الحزم والعزم 💚 pic.twitter.com/dYceGxuXgZ — دلال (@dalal__70) November 30, 2019

في 23 يناير 2015، تمت مُبايعة الملك سلمان ملكًا، بعد أن قضى أكثر من عامين ونصف العام وليا للعهد، وذلك إثر وفاة شقيقه العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله بن عبد العزيز في اليوم نفسه.

وأشرف الملك سلمان، الذي ولد في الرياض نهاية عام 1935، طوال 5 عقود تقريبا كان خلالها أميرًا لمنطقة الرياض، على تحول العاصمة السعودية المبنية في وسط الصحراء إلى مدينة مزدهرة حديثة.

ويُعرف بجهوده الخيرية الواسعة، حيث أسس مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ويتولى رئاسة مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، والرئاسة الفخرية لجمعية الأمير فهد الخيرية لرعاية مرضى الفشل الكلوي، والرئاسة الفخرية للمركز السعودي لزراعة الأعضاء.



ومنذ عام 1956، تولى رئاسة مجلس إدارة العديد من اللجان الإنسانية والخدماتية المعنيّة بأعمال الدعم والإغاثة في العديد من المناطق المنكوبة حول العالم، سواء المناطق المتضررة بالحروب أو بالكوارث الطبيعية، بما في ذلك مصر والجزائر والأردن والفلسطينيين وباكستان وسوريا.

كما تولى رئاسة لجنة تقديم العون للكويتيين عام 1990، والبوسنة والهرسك عام 1992، وجمع التبرعات لانتفاضة القدس عام 2000. كما تولى رئاسة لجان تعنى بالصحة ومؤسسات تهتم بالتعليم الجامعي.

والملك سلمان هو الابن الـ25 للملك عبدالعزيز، وتزوج ثلاث مرات ولديه 12 ابنا بينهم اثنان توفيا خلال العقد الماضي.