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مسؤول ألماني بارز في قطر برفقة وفد اقتصادي كبير

02:06 م السبت 30 نوفمبر 2019
مسؤول ألماني بارز في قطر برفقة وفد اقتصادي كبير

تميم وميركل

فرانكفورت/الدوحة- (د ب أ):

توجه رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، شتيفان فايل، السبت، إلى قطر في زيارة تستغرق أربعة أيام برفقة وفد اقتصادي كبير.

ويعتزم فايل وممثلون عن شركات ألمانية تعزيز العلاقات الاقتصادية والعلمية مع الدوحة، ومناقشة مشروعات جديدة.

ومن المقرر أن يجري فايل، المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، محادثات غدا الأحد مع وزير المالية القطري علي شريف العمادي ووزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري. كما يسعى فايل إلى لقاء أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وسيجري فايل، عضو مجلس الإشراف والرقابة بشركة "فولكسفاجن"، محادثات مع شريكته القطرية في المجلس حصة الجابر.

تجدر الإشارة إلى أن صندوق قطر السيادي يمتلك حصة في شركة "فولكسفاجن" الألمانية لصناعة السيارات بنسبة 17 بالمائة، وبذلك فهو صاحب ثالث أكبر حصة في في الشركة بعد عائلة بورشه/بيش وولاية سكسونيا السفلى.

كما يمتلك الصندوق أسهما في شركات ألمانية أخرى مثل "دويتشه بنك" و"سيمنس" و"هاباج لويد".

ومن المقرر أن يجري فايل محادثات مع رئيس صندوق قطر السيادي منصور بن إبراهيم آل محمود، بعد غد الاثنين، يعقبها زيارة المدينة التعليمية في الدوحة.

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