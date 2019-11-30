برلماني يحذر من انتشار اللقاحات والأمصال البيطرية المغشوشة

كتب- أحمد علي:

حذر خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، من خطورة انتشار مصانع بير السلم لتصنيع اللقاحات والأمصال البيطرية المغشوشة والتي تقوم ببيعها بأسعار مخفضة.

وقال "مشهور"، في بيان اليوم السبت، إن هذه الأمصال تسبب نفوق الطيور أو زيادة حجمها بشكل سريع، وبانتقالها للإنسان إثر تغذيته على لحومها، تتسبب في "متبقيات السموم" بالجسم، ما ينتج عنه أمراض عدة على رأسها؛ الفشل الكلوي والكبدي وأورام خبيثة، شأنه كشأن أي منتج غير مُصرح به.

وأوضح أن كارثة الأدوية البيطرية تتمثل في ارتفاع الأسعار وندرة الأصناف ما أدى لتفاقم ظاهرة غش الأدوية البيطرية، ووصولها إلى مجالات اللقاحات، وهو أمر يمثل كارثة اقتصادية، خصوصًا أن ضعف تلك الأدوية المغشوشة، وعدم فاعليتها يؤدى إلى توطن الأمراض وتحورها، لتصبح أكثر شراسة، حيث إن الأدوية واللقاحات التي يجرى إنتاجها وتحضيرها في مصانع "بير السلم"، تضاف بها المياه للمواد الخام، وتقلد عبوات الأدوية وأسماءها، في ظل غياب الرقابة الحكومية، كما أن هناك عيادات ومراكز بيطرية غير مرخصة، فضلًا عن الدخلاء على المهنة.

وأشار إلى عدم وجود جهة محددة للتفتيش على السوق، فهي بالاشتراك بين وزارتي الصحة، ممثلة في إدارة الصيدليات، والزراعة، ممثلة في هيئة الخدمات البيطرية، ومباحث التموين، ممثلة في شرطة المسطحات المائية، لذلك فإن تشديد الرقابة وتوحيد مجهوداتها هل الحل الأمثل للسيطرة على انتشارها.

وطالب النائب، بوجود حملات تفتيش على مراكز البيع والتداول والمصانع التي تقوم بغش بعض الأدوية البيطرية، كما أشار إلى أهمية تشجيع الاستثمار في مجال إنتاج اللقاحات البيطرية، بهدف تطوير صناعة اللقاحات البيطرية ومنظومة تداولها، بما يساهم أيضًا في تنمية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.