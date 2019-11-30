في جلسة استثنائية.. قبول استقالة مدير مكتب رئيس الوزراء العراقي

بغداد- (د ب أ):

قبل مجلس الوزراء العراقي في جلسته الاستثنائية، السبت، استقالة مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء، أبوجهاد الهاشمي.

جاءت الجلسة الاستثنائية بناء على دعوة من رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، لعرض موضوع استقالته من الحكومة وتقديمها إلى مجلس النواب، ومناقشة ما يترتب على الحكومة من واجبات تسيير الامور اليومية وفق الدستور.

وأكد رئيس الوزراء خلال الجلسة، حسب بيان للحكومة العراقية، على مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء.

كما شدد على أن الحكومة بذلت كل ما بوسعها لتلبية لمطالب المتظاهرين، وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات، وقطع أراضي سكنية، ومشاريع القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي وملف المناصب بالوكالة ، وإعداد الموازنة الإتحادية ، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل .

ودعا عبدالمهدي مجلس النواب إلى إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة، كما دعا اعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة .

واستعرض رئيس الوزراء الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة، والتحديات التي واجهتها، والانجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية .