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الجزائر: مسيرة داعمة للانتخابات الرئاسية ورافضة للتدخل الأجنبي

12:48 م السبت 30 نوفمبر 2019
الجزائر: مسيرة داعمة للانتخابات الرئاسية ورافضة للتدخل الأجنبي

علم الجزائر

الجزائر- (د ب أ):

خرج مئات الاشخاص، السبت، في مسيرة سلمية بالعاصمة الجزائرية دعما للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر المقبل ورفضا للائحة البرلمان الأوروبي التي أدانت انتهاكات حقوق الانسان والحريات الأساسية في الجزائر.

وتجمع المتظاهرون الذين مثلوا العديد من فعاليات المجتمع المدني أمام مقر نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين المقربة من السلطة التي دعت إلى التظاهر، فيما قام عدد آخر بالسير ثم التجمع بساحة البريد المركزي معقل الحراك الشعبي منذ 22 فبراير الماضي.

ورفع المتظاهرون شعارات تدعم إجراء الانتخابات الرئاسية وتؤيد الجيش وقيادته، كما ترفض رفضا قاطعا التدخل الأجنبي منها البرلمان الأوروبي.

الجزائر الانتخابات الرئاسية التدخل الأجنبي حقوق الانسان
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