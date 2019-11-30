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إصابة 16 مدنيًا في 3 انفجارات متفرقة في كركوك

12:47 م السبت 30 نوفمبر 2019
إصابة 16 مدنيًا في 3 انفجارات متفرقة في كركوك

انفجار - ارشيفية

كركوك (العراق)- (د ب أ):

أُصيب 16 شخصا بجروح في سلسلة انفجارات هزت مناطق متفرقة من مدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد)، السبت، حسبما أعلن المدير العام لدائرة صحة كركوك كريم ولي.

وقال ولي لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن حصيلة انفجار3 عبوات ناسفة، واحدة قرب جسر دوميز وأخرى قرب أحد فروع مديرية الدفاع المدني، وثالثة بسوق أحمد أغا قرب ساحة تجمع العمال والاسكافيين، أسفرت عن إصابة 16مدنيا بجروح أحدهم تم بتر ساقه وهو بغرفة العمليات.

انفجارات العراق مدينة كركوك عبوات ناسفة

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