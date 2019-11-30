إصابة 16 مدنيًا في 3 انفجارات متفرقة في كركوك

كركوك (العراق)- (د ب أ):

أُصيب 16 شخصا بجروح في سلسلة انفجارات هزت مناطق متفرقة من مدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد)، السبت، حسبما أعلن المدير العام لدائرة صحة كركوك كريم ولي.

وقال ولي لوكالة الأنباء الالمانية (د.ب.أ) إن حصيلة انفجار3 عبوات ناسفة، واحدة قرب جسر دوميز وأخرى قرب أحد فروع مديرية الدفاع المدني، وثالثة بسوق أحمد أغا قرب ساحة تجمع العمال والاسكافيين، أسفرت عن إصابة 16مدنيا بجروح أحدهم تم بتر ساقه وهو بغرفة العمليات.