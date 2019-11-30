تظاهرات في ألمانيا للمطالبة بالتخلي الفوري عن الفحم

لايبتسيج- (د ب أ):

احتشد مئات من ناشطي حماية المناخ بمدينة لايبتسيج، شرقي ألمانيا، صباح السبت، للمطالبة بالتخلي الفوري عن الاعتماد على الفحم في مجال الطاقة في البلاد.

وتستهدف الحكومة الألمانية التخلي عن الفحم في موعد أقصاه 2038.

وأشارت تقديرات تحالف "انده جيلينده" الناشط في مجال حماية المناخ إلى أن عدد المشاركين في الحشد تراوح بين 600 إلى 800 شخص، وقالت زينا رايش المتحدثة باسم التحالف إن هذا العدد تجاوز التوقعات بشكل كبير.

ولم تصدر عن الشرطة تصريحات بعد بشأن التجمع الاحتجاجي.

ويسعى المحتجون إلى الوصول إلى منجم "فيرأينتس شلينهاين" لاستخراج الفحم البني.

يشار إلى أن سلطات الدائرة المعنية في مدينة لايبتسيج قلصت من حق التجمع في هذه المنطقة على نحو واسع، الأمر الذي منع تنظيم مظاهرة لحركة "أيام جمع من أجل المستقبل" في منطقة قريبة من المنجم.

كما أعلن التحالف عن تنظيم احتجاجات في منطقة لاوزيتس (لوساتيا) على الحدود مع بولندا وأوضح أن المحتجين يعتزمون إغلاق طرق مؤدية إلى مناجم ومحطات طاقة.