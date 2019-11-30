طهران تُعلق الدراسة بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء

طهران- (د ب ا):

أعلنت السلطات الإيرانية، السبت، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وتأجيل المسابقات الرياضية في طهران وعدد من المدن الصناعية الكبرى، بسبب ارتفاع نسبة تلوث الهواء.

وحث نائب محافظ طهران محمد تقي زاده، سكان المحافظة على عدم الخروج، إلا في حالة الضرورة القصوى، واستخدام وسائل النقل العام، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

كما تقرر حظر دخول الشاحنات والمركبات الثقيلة إلى طهران اليوم السبت،لافتا إلى أن شرطة المرور ستخذ إجراءات بحق سائقي المركبات التي ينبعث منها العادم في حدود أكثر من المسموح بها.

وقالت المتحدثة باسم شركة طهران لمراقبة جودة الهواء، ليلي نظري، إن مؤشر تلوث الهواء تبلغ حاليًا 142 ميكروجرام/متر ، وفي هذه الحالة يكون الهواء غير صحي لمن يعانون من مشاكل صحية.

وتعاني طهران من ارتفاع نسبة تلوث الهواء لليوم الثاني على التوالي، نتيجة استقرار منخفض هوائي.

وتصنف طهران ضمن الـ12 مدينة الأعلى تلوثا في العالم.

كان تم تعطيل الدراسة في طهران في الثالث عشر من الشهر الجاري بسبب تلوث الهواء.

ويعد التلوث سببا لوفاة نحو 30 ألف وفاة سنويا في مدن إيرانية، وفق ما نقلته وكالة الإنباء الإيرانية ( إرنا) عن مسؤول في وزارة الصحة في وقت سابق من هذا العام.