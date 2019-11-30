"بستاني الملوك".. إطلاق اسم مصمم ألماني على حديقة في السعودية

الرياض - (د ب أ):

أطلقت السعودية اسم مصمم المناظر الطبيعية الألماني ريتشارد بوديكر، الذي صمم المساحات الخضراء للعائلة المالكة السعودية لنحو50 عاما، على حديقة عامة في الحي الدبلوماسي في العاصمة السعودية الرياض.

وكان بوديكر، الذي توفي قبل أسبوعين يعرف باسم "بستاني الملوك" في السعودية.

وقالت السفارة السعودية في برلين إن هذه التسمية جاءت لتكريم بوديكر، الذي عمل في الرياض لعقود.

وكان بوديكر يقدم الاستشارة لهيئة تطوير الرياض منذ عام 1973 وكان يخطط للعديد من المشروعات الضخمة في السعودية.

وكان هذا العمل يشمل تصميم الحدائق العامة والمناطق الخضراء فضلا عن زراعة الأشجار بالإضافة إلى شبكة المرور في المدينة.

وساهم المهندس الألماني بأفكاره في تطوير مناطق خضراء مستدامة في العاصمة السعودية وفي الري والزراعة والتشجير في وادي حنيفة بالرياض.