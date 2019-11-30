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وزير الدفاع الإثيوبي يعارض خطة رئيس الوزراء لدمج الائتلاف الحاكم في حزب جديد

05:00 ص السبت 30 نوفمبر 2019
وزير الدفاع الإثيوبي يعارض خطة رئيس الوزراء لدمج الائتلاف الحاكم في حزب جديد

رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد

أديس أبابا - (د ب أ):

يواجه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد معارضة من أحد أقرب حلفاءه لاقتراحه لدمج الائتلاف الحاكم في حزب جديد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء مساء الجمعة أن وزير الدفاع ليما ميجيرسا قال إنه يرفض الدمج المتعجل للأحزاب السياسية، حسبما قال في مقابلة مع وكالة "فويس أوف أمريكيا" (صوت أمريكا) الإعلامية.

يذكر أن ليما يشغل منصب نائب رئيس حزب "أورومو الديمقراطي" الذي ينتمي إليه آبي أحمد.

وقال ليما إنه يعارض فلسفة أبي الجديدة لتوحيد البلاد.

وجاءت تصريحات ليما قبيل الانتخابات العامة المقررة في 2020، والتي تثير التحديات أمام نجاح حزب وحدة جديد. ويحظى الدمج بدعم كل أعضاء الائتلاف، على الرغم من أنه يواجه معارضة من حزب "جبهة تحرير" شعب تيجراي.

يذكر أن الائتلاف الحاكم يهيمن على السلطة منذ 30 عاما في إثيوبيا، ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

وقد تعهد أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام بأن تكون الانتخابات ديمقراطية.

أبي أحمد الحكومة الإثيوبية المعارضة الإثيوبية ليما ميجيرسا

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