ترامب: استطلاعات الرأي المؤيدة لعزلي "مزيفة"
واشنطن - (أ ش أ):
أنكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود استطلاعات للرأي تظهر دعمًا متزايدًا بين الأمريكيين من أجل عزله من منصبه، واصفًا إياها بـ "المزيفة".
وهاجم ترامب - في تصريحاته للصحفيين بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لدى عودته من مدينة نيويورك - الكاشف عن قضية مكالمته الهاتفية سابقًا مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، والتي أثارت التحقيق في عزله من منصبه.
وقال ترامب ن " مثير القضية أعطى تقرير غير دقيق للغاية، وكما تعلمون، فإن بعض وسائل الإعلام نشرت معلومات بشأن شخص قالوا إنه مبلغ عن المخالفة، ولا أعلم إذا كانت صحيحة أم لا".
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