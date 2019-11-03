  • عاجل:الرئاسة: تطبيق رفع الحد الأدنى للأجور بأثر رجعي نهاية نوفمبر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عزل ترامب حادث قطار الأقصر قطار طنطا مقتل البغدادي محاكمة راجح الطقس سد النهضة احتجاجات لبنان أسعار الذهب

    ترامب: استطلاعات الرأي المؤيدة لعزلي "مزيفة"

    11:42 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    ترامب: استطلاعات الرأي المؤيدة لعزلي "مزيفة"

    الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

    واشنطن - (أ ش أ):

    أنكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وجود استطلاعات للرأي تظهر دعمًا متزايدًا بين الأمريكيين من أجل عزله من منصبه، واصفًا إياها بـ "المزيفة".

    وهاجم ترامب - في تصريحاته للصحفيين بالحديقة الجنوبية للبيت الأبيض لدى عودته من مدينة نيويورك - الكاشف عن قضية مكالمته الهاتفية سابقًا مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينكسي، والتي أثارت التحقيق في عزله من منصبه.

    وقال ترامب ن " مثير القضية أعطى تقرير غير دقيق للغاية، وكما تعلمون، فإن بعض وسائل الإعلام نشرت معلومات بشأن شخص قالوا إنه مبلغ عن المخالفة، ولا أعلم إذا كانت صحيحة أم لا".

    هذا المحتوى من

    دونالد ترامب عزل ترامب فضيحة أوكرانيا فولوديمير زيلينكسي

    الخبر التالى:

    رئيس بوليفيا يرفض الاستقالة من منصبه ويتهم معارضيه بالعنصرية
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان