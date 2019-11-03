متظاهرون عراقيون يرفعون علم بلادهم على قنصلية إيران في كربلاء

القاهرة – مصراوي:

رفع متظاهرون عراقيون علم بلادهم على حائط قنصلية إيران في كربلاء، بعدما خرجوا في احتجاجات موسعة أمام مقر القنصلية، الإثنين، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية "العربية".

واحتشد عشرات المتظاهريين العراقيين، في كربلاء للتظاهر أمام القنصلية الإيرانية، والمطالبة بطرد الوجود الإيراني من بلادهم.

واندلعت أعمال هعنف اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن.

ورفع المتظاهرون شعارًا لطرد أعضاء القنصلية وإغلاقها في المحافظة، فيما ألقى بعض المتظاهرين الحجارة على مقر البعثة الدبلوماسية الإيرانية.

ومنذ 1 نوفمبر، ظهرت دعوات عبر الإنترنت تحت شعار "خليها تخيس"، أي تفسد، لمقاطعة البضائع الإيرانية بالعراق، في حين تداول النشطاء على "تويتر" مقطع فيديو للافتات ضد إيران بمدينة كربلاء.

وأصبحت مظاهر مهاجمة الساسة الإيرانيين في احتجاجات العراقيين مشهدا مألوفا، وسط انتقادات لدور طهران في بلادهم.