أثينا تنقل 800 مهاجر من المخيمات المكتظة في الجزر الساحلية الى داخل اليونان

أثينا - (أ ش أ):

نقلت السلطات اليونانية اليوم الأحد، نحو 800 مهاجر من المخيمات المكتظة في الجزر الساحلية إلى داخل البر الرئيسي للبلاد.

وذكر راديو صوت أمريكا، في نشرته باللغة الانجليزية ان نحو 15 ألف مهاجر يقيمون داخل مخيم " موريا " بجزيرة ليسبوس الذي تبلغ سعته الأصلية 3000 الآف شخص فقط، الأمر الذي دفع السلطات اليونانية إلى البدء في ترحيلها على مراحل إلى أماكن أخرى داخل اليونان .

وصرح مسئول رفيع المستوى في الحكومة اليونانية بأن الحكومة تعتزم نقل خمسة الآف مهاجر إلى البر الرئيسي على مدار الأيام الخمسة عشر القادمة.

وأضاف المسئول – الذي رفض الكشف عن هويته – أن هؤلاء المهاجرين سوف يقيمون في الفنادق بشكل مؤقت نظرا لانتهاء الموسم السياحي مع استثناء شمال اليونان من خطة الترحيل نظرا لاكتظاظها بمخيمات المهاجرين.