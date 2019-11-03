مقتل جنديين ماليين وجرح ستة آخرين إثر انفجار عبوة ناسفة

باماكو - (أ ش أ):

قال الجيش المالي إن جنديان ماليان لقيا مصرعهما، وأصيب ستة آخرون بجروح، إثر انفجار عبوة ناسفة لدى مرور آليتهم العسكرية، خلال دورية كانوا يقومون بها في منطقة "باندياغارا" وسط مالي.

وأوضح الجيش المالي في بيان صادر مساء الأحد، أن الجرحى إثر انفجار العبوة محلية الصنع، نقلوا إلى مستشفى بمدينة سفاري.

وكان العشرات قد قتلوا في هجوم الجمعة على موقع عسكري بمنطقة "إنديليمان" شمال مالي، تبناه تنظيم داعش الإرهابي.

كما لقي جندي فرنسي بقوة "بارخان" حتفه السبت قرب مدينة ميناكا، إثر انفجار عبوة ناسفة، وتبنى تنظيم داعش كذلك عملية مقتله.