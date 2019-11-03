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    السفير السوري لدى روسيا: لجنة الدستور لا تحتاج لأي تدخل خارجي لتنجح

    08:45 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    السفير السوري لدى روسيا: لجنة الدستور لا تحتاج لأي تدخل خارجي لتنجح

    السفير السوري لدى روسيا رياض حداد

    موسكو - (أ ش أ):

    صرح السفير السوري لدى روسيا رياض حداد، اليوم الأحد، بأن دمشق تعتقد أن لجنة الدستور السوري قد تنجح في حالة عدم وجود تدخل خارجي في أعمالها.

    وقال حداد -في تصريحاته لوكالة أنباء "تاس" الروسية- "إن محادثات سوريا في جنيف ستسير بشكل جيد إذا لم يكن هناك أي تدخل خارجي، كما أنه إذا لم يتم الضغط على لجنة الدستور سيتم بلا شك حل قضاياها بنجاح".

    وأضاف السفير السوري أنه ينبغي أن يكون مفهوما أن المحادثات يجريها السوريون لذلك يجب عدم السماح بأي تدخل خارجي.

    يُشار إلى أن لجنة الدستور السوري عقدت جلستها الأولى في جنيف في 30 أكتوبر، وضمت 150 اسمًا بواقع 50 مندوبًا من كل جانب من الأطراف السورية وهي الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني.

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    رياض حداد لجنة الدستور روسيا سوريا

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