وسائل إعلام فلسطينية: حماس تسقط طائرة إسرائيلية شمال غزة

القاهرة – مصراوي:

أفاد المركز الفلسطيني للإعلام، بأن الجناح العسكري لحركة حماس، أسقطت طائرة مسيرة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، بعد إطلاق النار عليها.

وكانت جامعة الدول العربية أكد أمس في ذكرى وعد بلفور، مواصلة دعمها وإسنادها بكل السبل والإمكانات لنضال الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتقديم مختلف متطلبات تعزيز صموده وكفاحه البطولي، مطالبة بضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في وقف معاناته والعمل الجاد لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الجامعة العربية في بيان صادر أمس بمناسبة الذكرى الـ102 لوعد بلفور، "لقد مكّن هذا الوعد المشؤوم العصابات الصهيونية من ممارسة أبشع جرائم التطهير العرقي والتهجير والقتل والتدمير، جراء قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بممارسة انتهاكاتها اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والاستمرار بعمليات الاستيطان، والتهجير، والقتل.