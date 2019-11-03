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    إصابة 33 شخصا في إنقلاب حافلة ركاب بفرنسا

    08:08 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    إصابة 33 شخصا في إنقلاب حافلة ركاب بفرنسا

    أرشيفية

    باريس - (د ب أ):

    قال مسؤولون محليون إن 33 شخصا أصيبوا عندما انقلبت حافلة ركاب تابعة لشركة " فليكس باص " للنقل في شمالى فرنسا يوم الأحد.

    كانت الحافلة في رحلة بين باريس ولندن عندما وقع الحادث بالقرب من مدينة آميان على الطريق السريع رقم واحد – إيه ، حسبما ذكر مسؤلون بالإدارة الإقليمية .

    وأصيب 29 راكبا بجروح طفيفة بينما لحقت بأربعة آخرين إصابات خطيرة.

    وأوضح مسؤلو الإدارة الإقليمية أن الركاب هم من الولايات المتحدة وإسبانيا وأستراليا وهولندا ورومانيا وروسيا وبريطانيا.

    وذكرت شركة " فليكس باص " للنقل في بيان أصدرته حول الحادث أنها تعمل مع السلطات الإقليمية للتوصل إلى سبب الحادث . وأوضحت أن شريكا محليا لها يقوم بتشغيل الحافلة تحت العلامة التجارية لشركة فليكس باص .

    يذكر أن فليكس باص هى علامة تجارية لشركة ألمانية تقدم خدمة الحافلات بين المدن في أوروبا والولايات المتحدة. وهي مملوكة لمجموعة فليكس موبيليتى .

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