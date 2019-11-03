مصر تدين الهجوم الإرهابي على معسكر تابع لجيش مالي

القاهرة - (أ ش أ):

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مصر للهجوم الإرهابي، الذي استهدف موقعا عسكريا بقرية "إنديليمان" في شمال شرق مالي، مما أسفر عن مقتل عشرات الجنود وخلّف أعداداً كبيرةً من الجرحى.

كما أعربت الخارجية، في بيان أصدرته اليوم الأحد، عن خالص تعازي مصر، حكومة وشعبا، لحكومة وشعب مالي الشقيقة وأسر الضحايا، وكذا تمنياتها بسرعة الشفاء للمصابين.

وأكدت دعم مصر لمالي في تجاوز ذلك الحادث، مجددة مطالبة مصر بضرورة تكاتف الجهود الدولية من أجل التصدي للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره دون تمييز.

وكان هجوم إرهابي قد استهدف أمس الأول الجمعة، موقعا عسكريا في منطقة "إنديليمان" شمالي مالي، مما أسفر عن مقتل 54 شخصا، من بينهم 53 جنديا.