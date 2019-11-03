أنقرة تدين قرارات أمريكية وفرنسية بشأن عدوانها في شرق الفرات

أنقرة- (د ب أ):

أدانت وزارة الدفاع التركية، الأحد، مجلس النواب الأمريكي الذي اعترف بالإبادة الأرمنية المزعومة، والجمعية الوطنية الفرنسية التي وصفت "وحدات حماية الشعب/حزب العمال الكردستاني" الكردية"بـ"الحليف".

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأناضول، الأحد، إن تركيا ما زالت تتلقى تهديدات خطيرة من تنظيمي داعش و"وحدات حماية الشعب الكردية/حزب العمال الكردستاني" المتواجدان في مناطق شرق الفرات السورية.

وأضاف البيان أن قرار مجلس النواب الأمريكي فرض عقوبات على تركيا ردا على العدوان على الشمال السوري، بحجة مزاعم الإبادة الأرمنية، يتعارض مع روح الاتفاق المبرم في 17 أكتوبر الماضي والتحالف والشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأردف: "يجب أن تعلم أوروبا جيدا بأن تركيا هي العائق الأخير بينهم وبين الإرهاب، وهي بمثابة خط جبهة في محاربة الإرهاب".

ولفت إلى أن استهداف فرنسا لعملية نبع السلام، ما هو إلا محاولة من حكومتها لتحريف وإخفاء الحقائق عن الشارع الفرنسي والمجتمع الدولي بأكمله".

وأكد البيان أن "أولوية تركيا الحليفة في الناتو منذ 70 عاما، هي القضاء على التهديدات الإرهابية بالتعاون مع حلفائها".

وتابع البيان: "على الرغم من الاتفاقات المبرمة بين تركيا وحلفائها في مجال مكافحة التنظيمات الإرهابية، إلا أن الحلفاء تركوا تركيا وحدها في هذه المسيرة".

وأضاف: "لهذا اطلقنا عملية نبع السلام يوم 9 أكتوبر الماضي بهدف عرقلة تأسيس حزام إرهابي وتوفير العودة الآمنة والطوعية لإخوتنا السوريين إلى ديارهم".

وأكد البيان أن عدوانها على الشمال السوري في إطار ما تُسمه "عملية نبع السلام" متوافقة مع القوانين الدولية التي تمنح تركيا حق الدفاع المشروع عن نفسها.