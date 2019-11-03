الناتو: مقتل البغدادي "إنجاز كبير".. لكن الصراع لم ينتهِ

القاهرة- (مصراوي):

أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي، يمثل "إنجازا كبيرا" في الحرب ضد الجماعة المتطرفة، لكنه حذر من أن الصراع لم ينتهِ بعد.

وقال ستولتنبرج لصحيفة "بيلد" الألمانية، الأحد، إن داعش كان يسيطر يومًا على مساحات واسعة من العراق وسوريا والتحالف الدولي ضد داعش، الذي يشارك فيه حلف الناتو، عليه أن "يضمن عدم عودته".

وأضاف أن: "داعش لم يعد يسيطر على أي أراض، لكنه لا يزال حيا، ويحافظ على خلايا نائمة وشبكات سرية ويعمل على معاودة الظهور، مهمتنا لم تنته بعد بشكل كامل".

كان البغدادي (48 عامًا) قُتِل الأسبوع الماضي في عملية عسكرية نفذتها القوات الأمريكية الخاصة في محافظة إدلب، شمالي غرب سوريا.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب ألقاه من البيت الأبيض، الأحد الماضي، إن "البغدادي فجّر نفسه و3 من أطفاله بحزام ناسف خلال محاولة فراره من العسكريين الأمريكيين في نفق مسدود تحت موقع مخبئه".

وأسفرت العملية التي اعتبرها ترامب "جريئة وخطيرة" عن سقوط الكثير من مُرافقي البغدادي، وإصابة 11 طفلًا كانوا متواجدين في موقع الغارة، فيما لم توقِع قتلى أو جرحى من القوات الأمريكية المُشاركة في العملية.

وبعد أيام من مقتل البغدادي، عيّن التنظيم الإرهابي أبوإبراهيم الهاشمي القرشي قائدًا جديدًا، وفقا لرسالة صوتية بثّها موقع الفرقان، الذراع الإعلامي لداعش، الخميس.

وهدد القرشي الولايات المتحدة: "لا تفرحوا بمقتل البغدادي"، مُضيفًا:"إننا نرثي خليفة المسلمين الشيخ أبو بكر البغدادي" على حدّ تعبيره.