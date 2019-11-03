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    بينهم مسؤول معسكرات تدريب التنظيم.. تركيا توقف 7 من داعش

    03:24 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    بينهم مسؤول معسكرات تدريب التنظيم.. تركيا توقف 7 من داعش

    تركيا

    أنقرة- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الداخلية التركية، الأحد، توقيف 7 أشخاص في إطار مكافحة تنظيم داعش الإرهابي.

    ونقلت وكالة "الأناضول" عن الوزارة قولها إن أحدهم هو مسؤول معسكرات التدريب التابعة للتنظيم، وتم اعتقاله بولاية عثمانية جنوبي البلاد.

    وأوضحت الوزارة أن هذا الموقوف كان المسؤول عن "معسكرات التدريب التي كانت تشهد سنويا تدريب ما بين 1500 و2000 إرهابي".

    وأضافت أن من بين الموقوفين عنصرين كانا مسؤولين عن توريد الأسلحة والمعدات والخدمات اللوجيستية وكذلك إرسال المقاتلين الأجانب إلى مناطق الصراعات.

    كان داعش أعلن مسؤوليته عن تنفيذ عدد من العمليات الإرهابية في تركيا خلال السنوات الماضية، أسفرت عن مقتل وإصابة المئات.

    وكان آخر هجوم كبير ينفذه التنظيم في تركيا قد وقع ليلة رأس السنة في 2017 واستهدف ملهى ليليا في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصا.

    تركيا معسكرات تدريب تنظيم داعش الإرهاب وزارة الداخلية التركية

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