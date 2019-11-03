"كهف الفتية" التايلاندي يتحول إلى مزار سياحي (فيديوجرافيك)

القاهرة- (مصراوي):

تحوّل كهف "ثام لوانج نانج نون" الواقع في مقاطعة شينج بتايلاند إلى مزار سياحي، بعد أن أعادت السلطات فتحه بعد إغلاقة عقب إنقاذ فريق كرة قدم مكون من 12 صبيًا تراوحت أعمارهم بين 11 و16 عامًا ومدربهم الفني ذي الـ26 عامًا، حوصِروا فيه لنحو 18 يومًا بسبب ارتفاع منسوب المياه خلال رحلة استكشافية في 23 يونيو من العام الماضي.

ولا يُسمح بدخول الزوار إليه حاليا، لكن يمكنهم رؤية فتحة الكهف، وقال مسؤولون إنهم يفكرون بالسماح للناس بدخوله بعد التأكد من سلامة الطريق. وقال المسؤول عن إدارة الكهف، كامولتشاي كوتشا، إن بعض المعدات التي استخدمت في عملية إنقاذ الصبية، بما في ذلك الأسلاك والخراطيم، قد تُعرض في الكهف ليتمكن الزوار من رؤيتها في المستقبل.