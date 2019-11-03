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    الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء أزمة "الروهينجا"

    02:58 م الأحد 03 نوفمبر 2019
    الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن قلقه إزاء أزمة "الروهينجا"

    أنطونيو جوتيريش

    بانكوك - أ ش أ

    أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، عن قلقه البالغ تجاه أزمة أقلية "الروهينجا " المسلمة في ميانمار.

    وحث جوتيريش - حسبما ذكرت شبكة "فرانس 24" -زعيمة ميانمار، أونج سان سو تشي- خلال مشاركتهما في قمة قادة دول جنوب شرق أسيا "آسيان" المنعقدة في (بانكوك) - على ضمان العودة "الآمنة" للاجئي "الروهينجا " إلى ديارهم .

    ودعا ميانمار إلى توفير بيئة تضمن عودة آمنة وطوعية وذات كرامة "للروهينجا"، وضمان العبور الكامل لممثلي المجموعات الإنسانية إلى أماكن عودة "الروهينجا".

    وكان عدد قليل من "الروهينجا " قد عاد إلى ميانمار، إلا أن الكثير منهم يخشى ارتكاب حملات اضطهاد جديدة بحقهم.

    وأشارت "الشبكة " إلى أن ميانمار لا تعطي أقلية "الروهينجا" المسلمة حقوق المواطنة الكاملة، حيث ترحب ميانمار حاليا بعودة "الروهينجا " في حالة الموافقة على أن يظلوا تحت حراسة مشددة بعد أن أحرقت قراهم.

    يذكر أن جيش ميانمار شن حملات اضطهاد واسعة ضد "الروهينجا " في ولاية "راخين" في أغسطس عام 2017؛ مما أدى إلى فرار أكثر من 740 ألفا منهم إلى بنجلاديش - المجاورة - ووصفت الأمم المتحدة هذه الحملات بأنها إبادة جماعية.

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    أنطونيو جوتيريش الأمم المتحدة أزمة الروهينجا ميانمار

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