"هاجيبيس"يجرف نفايا مُشعة إلى أنهاء اليابان

طوكيو- (د ب أ):

جرف إعصار "هاجيبيس" الذي ضرب مقاطعات عدة في اليابان خلال أكتوبر الماضي، عشرات الأكياس التي تحتوي على أتربة ملوثة بالإشعاع في الأنهار.

وقالت وزارة البيئة اليابانية إن هذه النفايات الخطرة نتاج كارثة عام 2011 النووية، طبقا لما ذكرته هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن.إتش.كيه"، الأحد.

كانت تلك النفايات تكدس في مواقع تخزين مؤقتة في فوكوشيما ومقاطعات مجاورة أخرى.

وذكر مسؤولون إنه بعد تفتيش جميع مواقع التخزين تأكدوا من أن 90 كيسا في فوكوشيما وكيسا في مقاطعة توتشيجي قد جرفت جراء الإعصار هاجيبيس.

وأضاف المسؤولون أنهم وجدوا 25 كيسا فارغا على الأقل ما يعني أن الأتربة الملوثة قد جرفتها مياه الفيضانات.

ولكن المسؤولين تابعوا أن مستويات الإشعاع حول المواقع لا تزال كما هي.

ويخطط المسؤولون لتركيب حواجز حول مواقع التخزين لتجنب وقوع حوادث مماثلة بالإضافة إلى البحث عن سبب المشكلة.