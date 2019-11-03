الأكراد: تركيا تسعى لتغيير ديموغرافي شمال سوريا

دمشق- أ ش أ:

حذرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا (أكراد سوريا) ، من أن تركيا تعمل على تقديم مشاريع راديكالية بهدف خلق الفوضى، وكذلك العمل على تغيير هوية المناطق الأصلية عبر ممارساتها في التغيير الديموغرافي، منتقدة صمت الأمم المتحدة.

وقالت الإدارة، في بيان، أوردته قناة (العربية) الإخبارية- "إن تركيا، وبعد احتلالها لمناطق (رأس العين وتل أبيض)، وتشريد أكثر من 300 ألف مدني، تسعى إلى تغيير هوية هذه المناطق بشتى الوسائل والعمل على توطين لاجئين ممن لديها الآن والبالغ عددهم أكثر من 3 ملايين لاجىء بالتنسيق مع الأمم المتحدة ، الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية في المنطقة".

وأضافت أن "هجمات الدولة التركية، التي بدأتها ضد شعبنا منذ التاسع من أكتوبر الماضي والمستمرة حتى اليوم، نجم عنها الكثير من النتائج السلبية في المنطقة، لا بل حتى في العالم أجمع"، واصفة "مشاريع الدولة التركية بمشاريع مهددة لسوريا والمنطقة، والتي تحمل في توجهاتها سياسات الاحتلال والتفرقة".

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التحرك لمنع هذه الكارثة، قائلا "نطلب من الأمم المتحدة العمل على منع هذا المشروع التركي الذي سيطور صراعاتٍ مذهبية، عرقية ومجتمعية".