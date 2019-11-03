صحيفة أردنية: تعديل حكومي مُرتقب يشمل ما بين 8 و9 وزارات

عمان- (د ب أ):

رجحت مصادر مقربة من رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز أنه "انتهى" من إعداد قائمة الداخلين والخارجين من حكومته، في مسعى لإنجاز تعديل وزاري قبيل انعقاد الدورة العادية الرابعة والأخيرة من عمر مجلس الأمة الـ18، والتي من المزمع عقدها يوم الأحد المقبل.

ونقلت صحيفة "الغد" الأرنية عن مصادر، طلبت عدم نشر اسمها، القول إن الرزاز أنهى عملية تقييم أداء وزرائه، متوقعة أن يطال التعديل من 8 إلى 9 حقائب وزارية.

وأضافت المصادر أنه لا يُستبعد أن يستعين الرزاز، من خلال التعديل المرتقب، بعدد من الوزراء السابقين، ذوي الخلفيات الاقتصادية والخدمية، في المناصب التي لم تشهد تقدما خلال الفترة الماضية. وسيكون هذا التعديل هو الرابع الذي يدخله الرزاز على حكومته.