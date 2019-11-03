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    داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مالي

    10:32 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
    داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم مالي

    تنظيم داعش - أرشيفية

    باماكو- (د ب أ):

    أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم الذي استهدف موقعا للجيش المالي يوم الجمعة.

    وأكد التنظيم في بيان تناقلته مواقع جهادية أمس السبت، أن ما يُطلق عليه "جنود الخلافة" هاجموا قاعدة عسكرية في قرية بمنطقة ميناكا شمال شرق مالي "ودارت اشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة".

    وزعم التنظيم أن الهجوم أسفر عن مقتل" 70 عنصرا وجرح العشرات وتدمير عدد من الآليات والدبابات، واغتنام أسلحة وذخائر متنوعة وآليات".

    كان المتحدث باسم حكومة مالي يايا سانجاري صرح أمس بأن الهجوم أسفر عن مقتل 53 جنديا ومدني واحد.

    داعش هجوم مالي باماكو

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