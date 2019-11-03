"السماح بزينة خفيفة".. السعودية تُعلن 5 ضوابط لصور النساء في البطاقات الشخصية​

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في السعودية، الأحد، عدد من الضوابط والاشتراطات الجديدة التي تُحدّد صور بطاقة الهويّة الشخصية للسعوديات.

وذكرت دائرة الأحوال المدنية للوزارة أن الضوابط تتمثل في أن تكون الصورة "ذات خلفية بيضاء، وبدون دون نظارات أو عدسات، وحديثة وملونة، مع تغطية شعر الرأس، والسماح بوضع زينة خفيفة"، حسبما نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية.

كانت الأحوال المدنية قد دعت المواطنات إلى إصدار بطاقة الهوية الشخصية، لتسهيل كافة تعاملاتهن لدى القطاعات الحكومية والخاصة، داعية إياهن إلى المحافظة عليها، وعدم رهنها باعتبارها وسيلة إثبات رسمي يحميهن ويحفظ حقوقهن، مشيرة إلى أنه بإمكانهن الحصول عليها عبر حجز موعد إلكتروني لأقرب مكتب نسائي.