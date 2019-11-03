صحيفة: لا كويتيين يقاتلون مع "داعش"

القاهرة- (مصراوي):

أكدت مصادر كويتية لصحيفة "القبس" المحلية، أنه لا يوجد أي مقاتلين كويتيين مع تنظيم داعش حاليًا، مُشيرة إلى تراجع التعاطف مع التنظيمات الإرهابية في البلاد بشكل ملحوظ العام الجاري.

وأفادت المصادر، التي لم تُسمها الصحيفة، الأحد، بأن "الجهات المعنية بمكافحة الإرهاب في البلاد، بينها وزارات الداخلية والخارجية والأوقاف، تنسق فيما بينها لمواجهة أي مخاطر أو نشاط إرهابي ورصد أي خلايا نائمة بعد تعيين قائد جديد للتنظيم".

وقالت إن "هذا التحرك والتنسيق ضمن استراتيجية البلاد لمكافحة التطرف والإرهاب، منوهة بوجود حرص على التناغم بين كل الجهات بعيدا عن أي تضاد والعمل كفريق واحد".

وفيما يتعلّق الجهود الدولية والتنسيق مع التحالف الدولي، شدّدت المصادر على أن "التحالف متماسك ويقوم بجميع واجباته للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه، لكنه لم يصل للقناعة التامة بأن هذا التنظيم انتهى ويجري التعامل معه على أنه موجود، وهناك عمل وجهد متواصلان للوصول إلى الأهداف المرجوة".

ولفتت المصادر إلى أن "التعامل مع التنظيم وعناصره قائم ولا يرتبط بعدد المنتسبين إليه، مؤكدة أن وجود عنصر واحد منهم يهدد الأمن".

كما أشارت أيضا إلى "تنسيق دولي مع شبكات التواصل الاجتماعي بضرورة إغلاق أي حسابات تدعو إلى الإرهاب".

كانت صحيفة "الجريدة" الكويتية ذكرت في سبتمبر من العام الماضي أن هناك ما لا يقل عن 15 مواطنًا كويتيًا حوصِروا مع بقية الإرهابيين في محافظة إدلب السورية، وسبق أن غادروا الكويت في عامي 2014 و2015، وانضموا إلى التنظيم الإرهابي هناك.