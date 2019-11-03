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قارب عالق قرب شلالات نياجرا يتحرك من مكانه لأول مرة منذ 101 عام

09:12 ص الأحد 03 نوفمبر 2019
قارب عالق قرب شلالات نياجرا يتحرك من مكانه لأول مرة منذ 101 عام

شلالات نياجرا

نيويورك - (د ب أ):

تحرك قارب حديدي عالق على صخور في منحدر بالقرب من شلالات نياجرا بكندا لأول مرة منذ 101 عام.

وتسببت أحوال الطقس ليلة الاحتفال بعيد الهالوين في تحرك القارب من موقعه الذي علق فيه منذ عام 1918.

ونشرت وكالة نياجرا باركس، التابعة لحكومة منطقة اونتاريو بكندا، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول الجمعة يوضح حركة القارب.

وقال جيم هيل، أحد المسؤولين بالوكالة في مقطع الفيديو" يبدو أنه انقلب على جنبه وتحرك للاتجاه المعاكس".

وأضاف" القارب ليس في نفس المكان الذي كان فيه أمس، يبدو أنه على بعد 50 مترا من موقعه الأصلي".

وكان القارب قد علق على المنحدرات خلال عملية إنقاذ في أغسطس 1918.

شلالات نياجرا قارب حديدي كندا عيد الهالوين

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