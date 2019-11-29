حكم قضائي يمنع دار نشر صحيفة أمريكية من تسريح موظفين

واشنطن - (د ب أ):

قضت محكمة فيدرالية بولاية بنسلفانيا الأمريكية أن دار نشر صحيفة بيتسبرج بوست جازيت يمكن الآ تنفذ خطتها بتسريح وشيك لثلاثين من العمال النقابيين ، وحرمان 40 من التأمين الصحي، وتغيير مواعيد العمل لعشرات آخرين.

وذكرت وكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة نقلا عن المحكمة العامة الأمريكية للمقاطعة الغربية لبنسلفانيا إن المحاكم الاتحادية لها الحق في الحفاظ على الوضع الحالي لحماية حقوق الأطراف عند الفصل في نزاعات عمالية.

وأصدر القاضي جيه نيكولاس رانجان إنذارا أوليا لمنع إجراء تغييرات بناء على طلب نقابة "انترناشيونال برزرهود أوف تيمستيرز" العمالية.

ووفقا للمحكمة، فإن عقد العمل الجماعي للنقابة مع دار "بي جي بابلشينج كو" التي تصدر صحيفة بوست جازيت، قد انتهى في 31 مارس عام 2017.

وقال المحامي جوزيف باس الذي يمثل نقابة تيمسترز في القضية إنه "قرار جيد للغاية.. وقد تمت كتابته بشكل جيد ويتبع سابقة تم وضعها في الدائرة الثالثة. ونحن سعداء للغاية به".

وتعد بوست جازيت هي أكبر صحيفة فى مدينة بيتسبرج عاصمة ولاية بنسلفانيا.