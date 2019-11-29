مصدر أمني بالعراق: مقتل شخصين أحدهما بالحشد الشعبي غرب الموصل

الموصل(العراق) - (د ب ا):

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية مساء اليوم الجمعة بمقتل شخصين ينتمي احدهما للحشد الشعبي غرب الموصل 400 كيلومتر شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي إن" مسلحين مجهولين فتحوا النار اليوم على سيارة قرب حي الشهداء الذي تسكنه غالبية ايزيدية وتتواجد فيه فصائل الحشد الشعبي في قضاء سنجار 120 كيلومتر غرب الموصل فقتلوهما بالحال قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

ومن ناحية أخرى قال العبيدي إن "قوة أمنية عراقية وبدعم من التحالف الدولي نفذت اليوم واجبا مشتركا تم فيه قتل انتحاري يرتدي حزاما ناسفا وتدمير نفق بداخله أربعة ارهابيين قرب قرية تل طيبه ضمن ناحية الشورة 70 كيلومتر جنوب الموصل".

وما زالت مناطق عديدة من محافظة نينوى وخاصة القريبة من الحدود السورية تشهد أعمال عنف واختطاف وقتل وتفجيرات ينفذها عناصر داعش ضد القوات الامنية العراقية والمدنيين على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في البلاد نهاية عام 2017.