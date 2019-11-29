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مقتل أكثر من 26 شخصًا وإصابة 30 آخرين في اشتباكات قبلية بجنوب السودان

11:32 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
مقتل أكثر من 26 شخصًا وإصابة 30 آخرين في اشتباكات قبلية بجنوب السودان

اشتباكات قبلية بجنوب السودان

جوبا - (د ب أ):

قال وزير الإعلام بدولة جنوب السودان، بنجامين لات اليوم الجمعة، إن 26 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 30 آخرين في اشتباكات قبلية في بلدة رمبيك بوسط البلاد.

وأضاف لات ، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن الاشتباكات اندلعت أمس الخميس بين عشيرتي مانوبر وجاك في ولاية البحيرات الغربية.

ويعتقد أن الاشتباكات اندلعت بسبب مقتل رجل أعمال من عشيرة جاك في كمين نصبه أحد افراد عشيرة مانور.

وقال لات "ندين هذا العمل الهمجي بأقوى العبارات".

وحث الوزير حكومة جنوب السودان – التي تعاني نفسها من الاضطرابات - على إجراء عملية نزع سلاح جماعي للمدنيين في الدولة.

جنوب السودان اشتباكات قبلية نزع السلاح

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