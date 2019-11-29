إصابة مواطن فلسطيني جراء قصف الجيش الإسرائيلي موقعا في قطاع غزة

رام الله - (أ ش أ):

أصيب مواطن فلسطيني جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، موقعا تابعا للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأوضحت مصادر فلسطينية أن مدفعية الاحتلال المتمركزة قرب الشريط الحدودي بقطاع غزة، استهدفت موقعا يتبع المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة.

فيما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن جيش الاحتلال قوله، في بيان، "أغارت طائرة عسكرية على موقع عسكري تابع لمنظمة حماس في قطاع غزة ، وذلك ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من القطاع باتجاه إسرائيل".

يشار إلى أن فلسطينيا يدعى فهد محمد وليد الأسطل ، ويبلغ من العمر 16 عاما ، قد استشهد وأصيب 5 آخرين اليوم برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي شرق خانيونس جنوب قطاع غزة ، حيث استهدفهم جيش الاحتلال الإسرائيلي ، خلال تظاهرهم في محيط مخيم العودة شرقي بلدة خزاعة إلى الشرق من خانيونس ، رغم الإعلان الرسمي عن إلغاء فعاليات مسيرات العودة وكسر الحصار ، التي تنظم أسبوعيا أيام الجمعة ، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

ومساء الأربعاء الماضي، أعلنت "الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار"، تأجيل مسيراتها المقررة الجمعة على حدود قطاع غزة، بسبب ما سمتها "الظروف الأمنية الخطيرة جدا".

وأوضحت الهيئة أن قرارها جاء في ظل تهديدات رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشن عدوان شامل جديد على قطاع غزة.

وكان نتنياهو قد هدد قبل يومين بشن هجوم جديد على القطاع بعد إعلان الجيش الإسرائيلي إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة نحو المستوطنات الإسرائيلية المحاذية دون وقوع إصابات.