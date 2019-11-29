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منظمة حقوقية بالعراق تحذر من وقوع " مجزرة جديدة" في محافظة ذي قار

11:20 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
منظمة حقوقية بالعراق تحذر من وقوع " مجزرة جديدة" في محافظة ذي قار

احتجاجات العراق

بغداد - (د ب ا ):

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الجمعة من مخاطر وقوع مجزرة جديدة في محافظة ذي قار (جنوب)، ودعت "عقلاء القوم من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل".

وقالت المفوضية في بيان إن الدلائل تشير " لتصعيد الوضع القائم والتخوف من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية .. وتحذر من وقوع مجزرة جديدة في ذي قار في الساعات القليلة القادمة".

ودعت "جميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ عشائر ورجال دين إلى التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر".

كما دعت المفوضية "القوات الأمنية الى ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، كما تناشد المتظاهرين بالابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الامنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة و عدم تعريض حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر".

وتعيش مدينة الناصر مركز محافظة ذي قار انفلاتا أمنيا جراء تصاعد حالة الغضب بعد سقوط 32 قتيلا من المتظاهرين وإصابة اكثر من 250 أخرين في أعنف موجة تشهدها المحافظة منذ انطلاق المظاهرات في 25 من أكتوبر الماضي.

احتجاجات العراق ذي قار المفوضية العليا لحقوق الانسان

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