الشرطة الهولندية: سقوط 3 مصابين في حادث طعن بأحد شوارع لاهاي

أمستردام - (د ب أ):

أعلنت الشرطة الهولندية اليوم الجمعة، إن 3 أشخاص تعرضوا للطعن في أحد الشوارع التجارية الرئيسية في مدينة لاهاي.

وقالت الشرطة في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر" إن فرق الرعاية الطبية هرعت إلى مكان الحادث في شارع جروته ماركتسترات المزدحم في وسط المدينة ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الهولندية إيه إن بى .

كانت وكالة أنباء بلومبرج قد نقلت عن الشرطة قولها إن فرقا من أجهزة الطوارئ توجهت إلى موقع الحادث.