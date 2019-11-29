هولندا تنضم إلى "بعثة أوروبية" لمراقبة مياه الخليج

امستردام - (أ ش أ):

أعلنت الحكومة الهولندية، إرسال فرقاطة للمشاركة في "بعثة أوروبية" أطلقتها فرنسا وتسعى إلى مراقبة مياه الخليج، حيث اشتد التوتر في الآونة الأخيرة مع إيران.

وأوضحت الحكومة الهولندية - في بيان أوردته قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم الجمعة - أن بلادها ستنضم رفقة خمس دول أخرى في بداية 2020، إلى آلية تسمح لشركات في دول الاتحاد الأوروبي بالتعامل مع إيران رغم العقوبات الأمريكية.

ويذكر أن الفرقاطة التي تحمل على متنها طوافة ستصل، نهاية يناير إلى الخليج، على أن تستمر مدة خدمتها إلى نهاية يونيو 2020، وقال البيان إن الهدف هو "تعزيز الأمن البحري".

وأكد رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن "من المهم جدا ضمان العبور الحر والآمن" في مضيق هرمز الاستراتيجي، حيث تمر إمدادات نفط عالمية.

وأوضح خلال مؤتمره الصحافي الأسبوعي أن "هولندا سعيدة بأنها ستشارك"، مضيفا: "ليست مشاركتنا شكلية، وإنما نشارك لأننا نريد ذلك".

وفي المنحى نفسه، انطلقت في وقت سابق، بقاعدة الإسناد البحري الأمريكية في البحرين، مراسم تدشين المقر الرسمي للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية، وضمان سلامة الممرات البحرية.

ويهدف التحالف إلى حماية وتأمين الملاحة البحرية في الممرات المائية، وردع التهديدات التي قد تواجهها السفن.