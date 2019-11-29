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سفير مصر ببريطانيا يرحب بفوز القاهرة بمقعد في "المنظمة البحرية الدولية"

11:09 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
سفير مصر ببريطانيا يرحب بفوز القاهرة بمقعد في "المنظمة البحرية الدولية"

السفير طارق عادل

القاهرة - (أ ش أ):

أعرب السفير طارق عادل سفير مصر في بريطانيا مندوب مصر الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية، اليوم الجمعة، عن ترحيبه بفوز مصر بمقعد في مجلس المنظمة البحرية الدولية، وذلك بعد الانتخابات التي جرت مساء اليوم بمقر المنظمة في لندن.

وأكد السفير طارق عادل أن إعادة انتخاب مصر لمجلس المنظمة لهو دليل على الثقة التي تتمتع بها مصر لدى الدول الأعضاء، والحرص على تواجدها واستمرار نشاطها في المجلس الذي يتألف من 40 عضو من إجمالي أعضاء المنظمة البالغ عددهم 174 دولة.

وأشار السفير طارق عادل إلي أن ما تتمتع به مصر من موقع جغرافي وامتداد سواحلها من البحر المتوسط شمالاً والبحر الأحمر شرقاً وجنوباً والذي تربطهما قناة السويس، وما لديها من موانئ على طول تلك السواحل، وما توفره مصر من تسهيلات وخدمات في مجال الملاحة البحرية في هذا الجزء الاستراتيجي من العالم، إنما يؤهلها إلي شغل هذا المقعد الهام في المجلس.

وأضاف السفير أن الوفد المصري برئاسة وزير النقل كامل الوزير قام بمجهودات كبيرة ونشاط واتصالات خلال الانتخابات وقبلها للترويج للترشيح المصري، وهو ما أسفر عن الحصول على تأييد ما يزيد علي 130 دولة عضو.

وقد وجه سفير مصر فى لندن بهذه المناسبة الشكر لكافة الدول التي أيدت ترشيح مصر، وهو ما نتج عنه إعادة انتخابها لعضوية مجلس المنظمة.

هذا المحتوى من

طارق عادل بريطانيا المنظمة البحرية الدولية مصر

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