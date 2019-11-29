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الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي يقدم استقالته

10:16 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي يقدم استقالته

حميد الغزي

بغداد - (د ب ا ):

أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى حميد الغزي اليوم الجمعة أنه قدم استقالته من منصبه، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وتأتي استقالة الغزي بعد ساعات من إعلان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي إنه سيرفع طلب استقالته الى البرلمان العراقي.

والغزي أول مسؤول حكومي يعلن استقالته من منصبه .

وفي وقت سابق اليوم، قال عبد المهدي في بيان إنه يسعى بذلك إلى الحيلولة دون انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف والفوضى.

يشار إلى أن العراق يشهد مظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة ، وتخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الجانبين ، وإصابة الآلاف.

حميد الغزي مجلس الوزراء العراقي استقاله

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