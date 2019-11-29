الناتو: لا نعتزم تغيير أيٍ خطط بشأن القمة القادمة بلندن بعد حادث الطعن

واشنطن - (أ ش أ):

قال مسؤول بحلف شمال الأطلنطي (الناتو) ، اليوم الجمعة ، إن الحلف لا يعتزم تغيير أيٍ من خططه بشأن القمة القادمة له والمقررة بعد أيام في لندن ، وذلك بعد وقوع حادث الطعن اليوم.

وأضاف المسؤول ، الذي لم يُذكر اسمه ، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم ، "نتابع هذا الحادث، وننسق مع سلطات المملكة المتحدة، لكن لا نتوقع أي تغيير في الخطط".

يُشار إلى أنه من المقرر أن يعقد قادة حلف الناتو قمة في العاصمة البريطانية لندن خلال أيام في ظل مروره بالذكرى السنوية السبعبن لتأسيسه.

وكان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون قد قال ، في وقت سابق اليوم الجمعة ، إن حادث الطعن الذي وقع اليوم عند جسر لندن يُعد "عملا إرهابياً" ، وإن الشرطة البريطانية لا زالت تواصل التحقيقات في ملابسات هذا الحادث.