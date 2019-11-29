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"حقوق الانسان بالعراق" تدعو ممثلي التظاهرات إلى نزع فتيل الأزمة

09:08 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
"حقوق الانسان بالعراق" تدعو ممثلي التظاهرات إلى نزع فتيل الأزمة

احتجاجات العراق

بغداد - (أ ش أ):

حذرت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق اليوم الجمعة، من مجزرة جديدة في ذي قار، داعية ممثلي التظاهرات ووجهاء المحافظة الى التدخل العاجل.

وقالت المفوضية ـ في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الفضائية ـ " استمرارا في مهام فرق رصد المفوضية العليا لحقوق الانسان في محافظة ذي قار، ولوجود مؤشرات لتصعيد الوضع القائم والتخوف من تجدد التصادم بين المتظاهرين والأجهزة الأمنية، نحذر من وقوع مجزرة جديدة في المحافظة خلال الساعات القادمة".

ودعت المفوضية جميع الأطراف من ممثلي التظاهرات ووجهاء وشيوخ العشائر ورجال الدين إلى "التدخل العاجل لنزع فتيل الأزمة وتدارك الأمور وحقن دماء الشباب المتظاهر".

وشددت على القوات الأمنية بضرورة "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية"، مناشدة المتظاهرين بـ"الابتعاد عن الاحتكاك والتصادم مع القوات الأمنية المكلفة بحماية التظاهرات السلمية والحفاظ على أمن المحافظة وعدم تعريض المزيد من حياة المتظاهرين والقوات الأمنية للخطر".

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