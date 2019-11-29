حادث الطعن في لندن يجبر رئيس الوزراء الباكستاني السابق على البقاء بمنزله

لندن - (أ ش أ):

أجبر حادث الطعن عند جسر العاصمة البريطانية لندن، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، الذي غادر بلاده للعلاج في بريطانيا، على العودة إلى مسكنه مرة أخرى في إحدى الأماكن القريبة من منطقة الحادث.

وأوضحت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن شريف كان في طريقه إلى "مستشفى لندن بردج" بالعاصمة البريطانية عندما أغلقت قوات الشرطة المنطقة القريبة من المستشفى المذكور بسبب حادث الطعن.

وأكد حسن نواز شريف، نجل رئيس الوزراء الباكستاني السابق، أنه نصح أباه بالعودة إلى مسكنه مرة أخرى بدلاً من الذهاب إلى المستشفى بعد وقوع الحادث.

وكان شريف على بعد 5 دقائق فقط من مكان الحادث عندما أغلقته الشرطة.

يُشار إلى أن الشرطة البريطانية قد قالت في وقت سابق اليوم الجمعة إنها قتلت أحد الأشخاص عقب إطلاق النار عليه في جسر لندن بالعاصمة "لندن". وأطلقت قوات الشرطة البريطانية النيران على هذا الشخص بعدما بدأ في طعن المواطنين بواسطة سكين على الجسر، حيث أصيب خمسة أشخاص بجروح جراء هذا الحادث.