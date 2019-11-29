"الصليب الأحمر" تعرب عن استيائها من استخدام العنف ضد متظاهري العراق

القاهرة - مصراوي:

أعربت اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن استيائها من استخدام العنف وخسارة الأرواح خلال الاحتجاجات التي يشهدها العراق حاليًا.

وقال بيان للجنة الصليب الأحمر: أن أعداد الضحايا المتزايدة تدل على اللجوء إلى أساليب من العنف تسببت حتى الآن بمقتل مئات الأشخاص وإصابة أكثر من 15000 شخص".

وقالت رئيسة بعثة اللجنة الدولية في العراق، كاترينا ريتز: "وحده ضبط النفس كفيل بوقف أشكال العنف هذه لتجنب خسارة المزيد من الأرواح، وعدم قبول تحولها إلى أمر عادي. ومن حق المواطنين التعبير عن أنفسهم سلمياً دون الخوف على سلامتهم. ولئن كان من واجب القوات الأمنية حفظ النظام العام، فينبغي عدم استخدام الأسلحة النارية أو الذخيرة الحية إلا كملاذ أخير، وللحماية من أي تهديد وشيك على حياتهم أو على حياة اﻵخرين".

احتفل المتظاهرون العراقيون في ساحة التحرير وساحة الخلاني وسط بغداد بعد إعلان رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي تقديم الاستقالة إلى البرلمان العراقي.

وهتف المتظاهرون بشعارات، انتصر العراق بسواعدكم وصبركم وعاش العراق وعاشت الثورة وعاش المجاهدون، كما لوح الآلاف من المتظاهرين في ساحتي التحرير والخلاني بأعلام العراق ابتهاجًا بقرار رئيس الحكومة بالاستقالة.

وطاف المتظاهرون في ساحة التظاهر في مسيرات فرح وكرنفالات احتفالية وهم يرددون شعارات "عاشت الناصرية وشهداؤها الأبرار".