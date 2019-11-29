الشرطة البريطانية: عملية الطعن عند جسر لندن عمل إرهابي

القاهرة – مصراوي:

أكدت الشرطة البريطانية، أن عملية الطعن التي وقعت ظهر اليوم، في العاصمة، فوق جسر لندن، عمل إرهابي، لافتة إلى أن المسلح كان يحمل متفجرات زائفة.

وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحفي، مقتل الشخص الذي أطلقت عليه النار عند جسر لندن، بعد مقاومة الأخير مع رجال الشرطة.

وأوضحت أن قوات مكافحة الإرهاب تقود التحقيق في عملية الطعن، مؤكدة تشديد الإجراءات الأمنية في العاصمة لندن.

أفادت تقارير إعلامية بمقتل شخص في إطلاق شرطة لندن النار على شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين فوق جسر لندن.

ونشر مستخدمو موقع "تويتر"، مقطع فيديو لإطلاق الشرطة البريطانية النار على مرتكب حادث الطعن، أمام المارة.

وعلق أحد مستخدمي موقع "تويتر"، على مقاطع فيديو بأن ما يحدث هو "ذعر حقيقي في لندن".

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الجمعة، إن رجلا أصيب بالرصاص على ما يبدو في حادث على جسر لندن في قلب العاصمة البريطانية، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت الشرطة في بيان "نحن في المراحل الأولى من التعامل مع حادث على جسر لندن". وقال متحدث ”يبدو أن شخصا أصيب بالرصاص".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن عيارين ناريين قد أطلقا. وأظهرت صورة على موقع تويتر شاحنة متوقفة على الجسر.