أكثر الكلمات إنتشاراً

حركة المحافظين طارق عامر مشروعات بورسعيد مهرجان القاهرة السينمائي سد النهضة ممالك النار البلاك فرايداي محاكمة راجح أسعار الذهب الطقس عزل ترامب

جماعة انفصالية مدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا تعلن حدودها

06:43 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
جماعة انفصالية مدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا تعلن حدودها

مدينة ديبالتسيفي بين معقلي الانفصاليين الموالين ل

موسكو - (د ب أ):

أعلنت جماعة متمردة مدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حدودها اليوم الجمعة قبل محادثات سلام رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا الشهر المقبل.

وأعلنت الجماعة أن حدود جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، سوف تسير على طول خط الجبهة الحالي في صراع أوكرانيا، داخل حدود المنطقة ما قبل الحرب.

ويرجى من إعلان الحدود تسهيل المفاوضات على كييف والسماح بمزيد من الاستقلال للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

ومن المتوقع أن تكون هذه المسألة محل تركيز لقمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التاسع من ديسمبر في باريس.

جماعة انفصالية شرق أوكرانيا منطقة دونيتسك روسيا

الخبر التالى:

الشرطة البريطانية: عملية الطعن عند جسر لندن عمل إرهابي
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان