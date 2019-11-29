جماعة انفصالية مدعومة من روسيا في شرق أوكرانيا تعلن حدودها

موسكو - (د ب أ):

أعلنت جماعة متمردة مدعومة من روسيا في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا حدودها اليوم الجمعة قبل محادثات سلام رفيعة المستوى بين روسيا وأوكرانيا الشهر المقبل.

وأعلنت الجماعة أن حدود جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة من جانب واحد، سوف تسير على طول خط الجبهة الحالي في صراع أوكرانيا، داخل حدود المنطقة ما قبل الحرب.

ويرجى من إعلان الحدود تسهيل المفاوضات على كييف والسماح بمزيد من الاستقلال للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون.

ومن المتوقع أن تكون هذه المسألة محل تركيز لقمة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في التاسع من ديسمبر في باريس.