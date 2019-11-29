الشرطة: نتعامل مع حادث جسر لندن على أنه إرهاب

القاهرة (مصراوي)

قالت شرطة لندن إن ملابسات حادثة الطعن على أحد جسور العاصمة البريطانية لا تزال غير واشحة وأن السلطات تتعامل مع الحادث على أنه له صلة بالإرهاب.

وأقرت الشرطة بأنها أطلقت النار على رجل في الحادثة التي بدأت في 1.58 مساء الجمعة.

وقالت الشرطة "عند هذه المرحلة، الملابسات المتعلقة بالحادث على جسر لندن لا تزال غير واضحة. غير أنه كاجراء احترازي، نستجيب الآن لهذه الحادثة على أنها متعلقة بالإرهاب."

وأضافت: الشرطة أطلقت النار على شخص. سوف نقدم المزيد من المعلومات حالما تكون متاحة."

كانت الشرطة قد قالت في وقت سابق إن عدة أشخاص أصيبوا.