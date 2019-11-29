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أنباء عن مقتل شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين فوق جسر لندن

05:26 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
أنباء عن مقتل شخص حاول الاعتداء على المارة بسكين فوق جسر لندن

حادث جسر لندن

لندن - (د ب أ):

قالت شرطة العاصمة البريطانية في بيان لها اليوم الجمعة، إنها نشرت قواتها فوق جسر لندن وسط تقارير عن حادث إطلاق نار فوق منطقة الجسر.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرج عن الشرطة قولها إنها احتجزت أحد الاشخاص فى منطقة جسر لندن .

وذكرت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الشرطة أطلقت النار على شخص حاول الاعتداء على المارة فوق الجسر بسكين فأردته قتيلا في الحال.

وكانت بلومبرج قد نقلت عن صحفيين بهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) في وقت سابق قولهم إن شرطة العاصمة البريطانية قالت إنها تتعامل مع حادث إطلاق نار وقع فوق جسر لندن .

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