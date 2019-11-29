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جونسون يُعلن موعد مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

03:55 م الجمعة 29 نوفمبر 2019
جونسون يُعلن موعد مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

بوريس جونسون

القاهرة- (مصراوي):

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الجمعة، أن بلاده ستغادر الاتحاد الأوروبي بحلول 31 يناير على أبعد تقدير، إذا فاز حزب المحافظين بأغلبية في الانتخابات التي تجري خلال أسبوعين، حسبما نقلت وكالة رويترز الإخبارية.

وقال جونسون لمحطة (إل.بي.سي) الإذاعية "إذا تمكنا من الحصول على أغلبية عاملة فسوف نصل (لنقطة الخروج) يوم 31 يناير على أبعد تقدير".

وأكد أيضا أنه لا يرى أي داع لتمديد الفترة الانتقالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد إلى نهاية عام 2020.

وقال جونسون إنه يُفضل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المعروف باسم (بريكسيت) على استمرار بقائه رئيسًا للوزراء.

بوريس جونسون الاتحاد الأوروبي بريطانيا حزب المحافظين البريطاني

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