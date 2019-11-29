العفو الدولية: وقوع 161 قتيلاً خلال الاحتجاجات الإيرانية

القاهرة- (مصراوي):

أعلنت منظمة العفو الدولية، اليوم الجمعة، أن عدد قتلى الاحتجاجات في إيران بلغ 161 وفقاً لتقارير ذات مصداقية حصلت عليها المنظمة، معتبرة أن العدد الفعلي للقتلى قد يكون أعلى بكثير على الأرجح.

أعلنت المنظمة في إحصائيات سابقة أن العدد بلغ أكثر من 140 قتيلاً في الاحتجاجات الحاشدة التي انطلقت في 15 نوفمبر في معظم المحافظات الإيرانية وامتدت لـ 5 أيام، احتجاجاً على قرار الحكومة رفع أسعار الوقود بشكل غير مسبوق.

لفتت العفو الدولية إلى أن بعض الجثث كما الجرحى "سحبوا" من المستشفيات، مؤكدة مقتل أكثر 140 محتجاً وفقاً لتقارير موثقة.

وكان المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، حسين نقوي حسيني، أعلن، الثلاثاء، أن السلطات اعتقلت حتى الآن 7 آلاف من المحتجين.

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش الأربعاء أن السلطات الإيرانية، تعمدت "التستر" على أعداد القتلى والمعتقلين خلال التظاهرات.