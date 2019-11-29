متظاهرون عراقيون يطوقون قيادة شرطة الناصرية ويتأهبون لإحراقها

الناصرية- (د ب أ):

أفاد شهود عيان أن متظاهرين ناقمين غالبيتهم من أهالي قتلى الاضطرابات الأمنية أحاطوا اليوم الجمعة بمبنى قيادة شرطة ذي قار تأهبًا لإحراقها في ظل انفلات أمني غير مسبوق.

وأبلغ الشهود وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "أن مدينة الناصرية تعيش الآن حالة من الانفلات الأمني غير مسبوقة بسبب غياب السلطة المحلية وقوات الأمن والشرطة، فيما يحاول المئات من المتظاهرين، وغالبيتهم من عوائل ضحايا الاضطرابات الأمنية التي وقعت أمس، إحراق مبنى قيادة شرطة ذي قار ثأرًا لأبنائهم».

وأوضح الشهود "حصلنا على معلومات بأن قيادة الشرطة أبلغت المتظاهرين بضرورة الابتعاد، وأنها لم تتورط في الاضطرابات التي وقعت أمس وأن قوات خاصة قدمت من بغداد لقمع المتظاهرين بدعم من الحكومة العراقية.

وذكر الشهود أن مدينة الناصرية تعيش حاليا حالة من الغليان الشعبي وإحراق الإطارات وسيطرة المتظاهرين على التقاطعات المرورية والجسور وسماع أصوات سيارات الإسعاف، بدون تدخل من القوات الأمنية.

وحمل المتظاهرون الحكومة العراقية ما يجري حاليا من فقدان للأمن بعد أن سحبت قواتها وغادرت المدينة بعد أن خلفت وراءها 32 قتيلا وأكثر من 250 جريحا، عدد منهم حالته خطيرة.

كان محافظ ذي قار عادل الدخيلي، قد أعلن أمس الخميس، استقالته من منصبه، فيما جدد المطالبة بإجراء تحقيق فوري شامل وموسع لكشف كل التفاصيل التي رافقت الأحداث التي وقعت بالمحافظة أمس الخميس.